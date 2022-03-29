В Харьковской области оккупанты ударили ракетами по Люботину, есть погибший

Также в результате ракетного обстрела несколько человек получили ранения

После обстрела Люботина под завалами обнаружили погибшего / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные 28 марта нанесли ракетный удар по городу Люботин под Харьковом, есть жертвы.

Как сообщила в Facebook Харьковская областная прокуратура, в результате ракетных обстрелов были повреждены 7 домов и автомобиль. Под завалами одного из домов найден погибший мужчина, ранения получили 7 человек.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Из Харькова из-за войны уехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения, рассказал городской голова Игорь Терехов.

"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозить мусор, подавать воду, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение. Он рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.