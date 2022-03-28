На Харківщині окупанти розстріляли авто з маленькою дитиною (фото)

На Ізюмщині у Харківській області російські військові розстріляли сім'ю в автомобілі. Загинули жінка, чоловік та 3-річний малюк.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Інцидент стався у неділю, 27 березня. Уточнюється, що кросовер Honda CR-V з цивільними їхав автошляхом між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району. Загиблу сім'ю знайшли усередині машини.
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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Ситуація у Харківській області
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