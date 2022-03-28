В Харьковской области оккупанты расстреляли авто с маленьким ребенком (фото)

Машину нашли на автодороге между двумя селами, вероятно, семья пыталась эвакуироваться

Обстрелянный автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

На Изюмщине в Харьковской области российские военные расстреляли семью в автомобиле. Погибли женщина, мужчина и 3-летний малыш.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Инцидент произошел в воскресенье, 27 марта. Уточняется, что кроссовер Honda CR-V с гражданскими ехал по автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района. Погибшую семью нашли внутри машины.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Ситуация в Харьковской области