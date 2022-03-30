"Убиты почти все": пленный военный РФ рассказал о разгроме под Харьковом

Оккупанты получили приказ держаться до конца и понесли большие потери

Под Харьковом разгромили батальонные тактические группы оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области украинские военные разгромили сводные батальонные тактические группы 59-го полка и 138-й мотострелковой бригады РФ возле сел Малая Рогань и Ольховцы.

Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов и обнародовал видео допроса пленного оккупанта.

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"Допрос старшего лейтенанта 59-го танкового полка 144-й дивизии Дмитрия Молчанова сразу после зачистки высоты у села Малая Рогань 28 марта воинами 92-й бригады ВСУ. Сводные батальонные тактические группы 59-го полка и 138-й мотострелковой бригады были полностью разгромлены возле сел Малая Рогань и Ольхивцы 25-28 марта. Враг получил приказ держаться до конца, в результате командир 59-го полка был убит, начальник артиллерии и начальник связи взяты в плен, всего в плен захвачено в этих боях более 60 российских военнослужащих", – сообщил Бутусов.

По словам журналиста, в Малой Рогани российские войска совершили многочисленные преступления против мирных граждан, "Грады" 138-й бригады били по жилым кварталам Харькова.

Оккупанты выпустили ракеты по Люботину под Харьковом

Российские военные 28 марта нанесли ракетный удар по городу Люботин под Харьковом, есть жертвы.

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В результате ракетных обстрелов были повреждены 7 домов и автомобиль. Под завалами одного из домов найден погибший мужчина, ранения получили 7 человек.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).