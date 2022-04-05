Переплутали з ЗСУ: російських окупантів розбомбила власна авіація – журналіст

Військові РФ, які потрапили під власні бомби, попросили більше не надавати такої підтримки з повітря

Окупантів розбомбила власна авіація / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні російська авіація розбомбила підрозділи власної мотострілецької бригади, переплутавши їх з українськими військовими.

Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цибмалюк.

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"Під час бойових дій в Україні, 38 окрема мотострілецька бригада (в/ч 21720, м. Катеринославка, Амурська область) зазнала значних втрат особового складу від своєї бомбардувальної авіації, яка в нічний час доби не змогла відрізнити свої війська від ЗСУ", – розповів він.

За словами журналіста, після бомбардування авіацією своїх позицій, "командир 38 омсбр полковник Курбанов Андрій Борисович попросив командувача Східного військового округу генерал-полковника Чайка Олександра Юрійовича більше не надавати йому такої авіаційної підтримки".

Загальні втрати окупантів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня: