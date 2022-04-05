Перепутали с ВСУ: российских оккупантов разбомбила собственная авиация – журналист

Военные РФ, попавшие под собственные бомбы, попросили больше не оказывать такой поддержки с воздуха

Оккупантов разбомбила собственная авиация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине российская авиация разбомбила подразделения собственной мотострелковой бригады, приняв их за украинских военных.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цибмалюк.

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"Во время боевых действий в Украине, 38 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) понесла значительные потери личного состава от своей бомбардировочной авиации, которая в ночное время суток не смогла отличить свои войска от ВСУ", – рассказал он.

По словам журналиста, после бомбардировки авиацией своих же позиций, "командир 38 омсбр полковник Курбанов Андрей Борисович попросил командующего Восточного военного округа генерал-полковника Чайко Александра Юрьевича больше не оказывать ему такой авиационной поддержки".

Общие потери оккупантов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию про общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля: