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Перепутали с ВСУ: российских оккупантов разбомбила собственная авиация – журналист

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 14:14
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Военные РФ, попавшие под собственные бомбы, попросили больше не оказывать такой поддержки с воздуха
Оккупантов разбомбила собственная авиация
Оккупантов разбомбила собственная авиация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине российская авиация разбомбила подразделения собственной мотострелковой бригады, приняв их за украинских военных.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цибмалюк.

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"Во время боевых действий в Украине, 38 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) понесла значительные потери личного состава от своей бомбардировочной авиации, которая в ночное время суток не смогла отличить свои войска от ВСУ", – рассказал он.

По словам журналиста, после бомбардировки авиацией своих же позиций, "командир 38 омсбр полковник Курбанов Андрей Борисович попросил командующего Восточного военного округа генерал-полковника Чайко Александра Юрьевича больше не оказывать ему такой авиационной поддержки".

Общие потери оккупантов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию про общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:

  • личный состав – около 18500 человек,
  • танки ‒ 676 ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 1858 ед,
  • артиллерийские системы – 332 ед,
  • РСЗО – 107 ед,
  • средства ПВО – 55 ед,
  • самолеты – 150 ед,
  • вертолеты – 134 ед,
  • автомобильная техника – 1322 ед,
  • корабли /катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
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