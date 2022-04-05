ВСУ ликвидировали 18500 оккупантов, потери танков и самолетов растут – Генштаб

В войне против Украины российские оккупанты потерялиоколо 18 500 человек, а также ВСУ уничтожили 1 858 бронированных машин оккупантов, 676 танков и много другой техники.
Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:
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- личный состав – около 18500 человек,
- танки ‒ 676 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1858 ед,
- артиллерийские системы – 332 ед,
- РСЗО – 107 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолеты – 150 ед,
- вертолеты – 134 ед,
- автомобильная техника – 1322 ед,
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные еще уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
Потери РФ достигли размеров армий других стран
Российская армия в Украине потеряла больше живой силы и техники, чем армии других стран мира.
Как стало известно, армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.
ВСУ с 24 февраля уничтожили более 600 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.
Кроме того, российская армия потеряла более 140 самолетов. Это больше, чем в вооружении армии Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.