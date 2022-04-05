ЗСУ ліквідували 18500 окупантів, втрати танків та літаків зростають – Генштаб

Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій

Втрати армії РФ зростають / Колаж "Сьогодні"

У війні проти України російські окупанти втратилиблизько 18 500 осіб, а також ЗСУ знищили 1 858 броньованих машин окупантів, 676 танків та багато іншої техніки.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня:

особовий склад – близько 18500 осіб,

танки ‒ 676 од.

бойові броньовані машини ‒ 1858 од.,

артилерійські системи – 332 од.,

РСЗВ – 107 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаки – 150 од.,

вертольоти – 134 од.,

автомобільна техніка – 1322 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94.

Спеціальна техніка – 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати армії РФ з 24 лютого до 5 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

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Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн

Російська армія в Україні втратила більше живої сили та техніки, ніж армії інших країн світу

Як стало відомо, армія РФ за часи війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.

ЗСУ з 24 лютого знищили понад 600 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж на озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.

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Крім того, російська армія втратила понад 140 літаків. Це більше, ніж на озброєнні армії Казахстану, Польщі, Білорусі чи Британії.

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