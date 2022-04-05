Пропаганда села в лужу: оккупанты показали фейковый "трофей" из Мариуполя

Советник главы МВД Антон Геращенко разоблачил фальшивку

Оккупанты похвастались фальшивым удостоверением сотрудника МВД Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская пропаганда показала "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале пишет, что документ явно фальшивый.

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"Русня хвастается сокрушительными успехами в Мариуполе. И в качестве доказательства приводит фотку трофея – типа захваченный в районе "Азовстали" гранатомет + удостоверение личности от 2018 года подписанное Гладушем (министр внутренних дел Украинской ССР (1982-1990), умер 6 декабря 2018 года)?! Я даже слов не нахожу от уровня кретинизма российской пропаганды! Впрочем, у Соловьева это точно схавают, а глубинный народ накатит боярышника в честь этой "Великой Победы", – иронизирует Геращенко.

Пропаганда России запустила позорный фейк о ВСУ

Центр противодействия дезинформации при СНБО ранее разоблачил фейк о том, что "народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

"И все выглядело бы правдоподобно, если бы оккупанты добавили немного "мозгов" к этому фейку. В демонстрируемом ими фото якобы с компьютера украинских военных слово "об'єкти" написано с русским "э", – говорится в сообщении.