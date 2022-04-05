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Ехали прямо по могилам. Военные РФ разрушили кладбище под Мариуполем

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5 апреля, 07:10
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Российские войска наплевали на жителей города и танками разрушали могилы их предков – делали это на глазах в украинцев
Оккупанты танками разрушили кладбище
Оккупанты танками разрушили кладбище / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные танками проехались по кладбищу в Старом Крыму под Мариуполем, которое считается одним из самых больших на территории Европы. Местные жители видели, как военная техника разрушала могилы их предков.

Об этом пишет 0629.ua.

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Люди рассказали, что оккупанты не раз разрушали могилы умерших: "Они ехали прямо по могилам. Ломали кресты!". На площади около 200 гектаров мариупольцы хоронили своих родных последние 50 лет.

Приблизительно 10-12 марта российские войска заняли поселок Старый Крым, а жить устроились именно в дачных домах у Старокрымского кладбища. Там же враг разместил технику – танки и бронированные машины.

"Каждое утро они уезжали, становились на свои позиции и начинали расстреливать многоэтажки на Западном микрорайоне. Но чтобы проехать на удобные позиции, танки перли прямо через кладбище. Словно и не было его совсем. Это такой ужас! Они просто ехали и давили кресты и монументы. Конечно, после гибели стольких людей это уже не столь важно. Но это же святотатство!" – уточнили жители дачного товарищества.

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Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.

В Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе делают братские могилы, некоторых жертв хоронили даже во дворах домов.

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