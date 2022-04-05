Їхали прямо по могилах. Військові РФ зруйнували цвинтар під Маріуполем

Російські війська наплювали на жителів міста і танками руйнували могили їхніх предків – робили це на очах українців

Окупанти танками зруйнували цвинтар / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові танки проїхалися цвинтарем у Старому Криму під Маріуполем, який вважається одним із найбільших на території Європи. Місцеві жителі бачили, як військова техніка руйнувала могили їхніх предків.

Про це пише 0629.ua.

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Люди розповіли, що окупанти не раз руйнували могили померлих. "Вони їхали прямо могилами. Ламали хрести!". На площі близько 200 га маріупольці ховали своїх рідних останні 50 років.

Приблизно 10-12 березня російські війська зайняли селище Старий Крим, а жити влаштувалися саме у дачних будинках біля Старокримського цвинтаря. Там же ворог розмістив техніку – танки та броньовані машини.

"Щоранку вони виїжджали, ставали на свої позиції і починали розстрілювати багатоповерхівки на Західному мікрорайоні. Але щоб проїхати на зручні позиції, танки перли прямо через кладовище. Немов і не було його зовсім. Це таких жах! Вони просто їхали і давили хрести і пам’ятники. Звісно, після загибелі стількох людей це вже не так важливо. Але це ж святотатство!", – уточнили мешканці дачного товариства.

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Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу, і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

У Маріуполі не можуть поховати загиблих місцевих жителів на цвинтарі через постійні обстріли з боку окупантів. У місті роблять братські могили, деяких жертв ховали навіть у дворах будинків.