Два танка и много пехоты. В "Азове" рассказали об итогах дневных боев с оккупантами

В сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный — ред.) с зенитной установкой и много вражеской пехоты. Об этом сообщает телеграм-канал полка "Азов – Мариуполь".
"Вы, возможно, спросите, как нам удается, находясь 35 дней в блокаде на 40 день войны продолжать борьбу? Я дам ответ. Мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину. Мы надеемся на военно-политическое руководство и безгранично любим нашу Родину. И пусть после кадров из Бучи, из Ирпеня, всего того, что они сделали с Мартуполем, у каждого украинца проснется козацкий характер, несгибаемость духа гайдамаков из Холодного Яра, мужество воинов УПА. И мы с холодным разумом, чувством справедливости и отвагой уничтожим каждого оккупанта, который ступил на нашу землю", — заявил представитель полка.
Война в Украине
- За последние сутки количество убитых оккупантов выросло на 300 человек. Также ВСУ продолжают ликвидировать вражескую технику армии РФ. С 24 февраля по 4 апреля ВСУ уничтожили 18 300 солдат, 647 российских танков, 147 самолетов и 134 вертолета врага.
- Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".
- Всех российских военных, причастных к массовым пыткам, изнасилованиям и убийствам мирных жителей Бучи и Ирпеня, ждет точечная месть, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с места "захоронения" украинской семьи, жестоко замученной военными РФ в Киевской области.
- 4 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги выпустили по городу запрещенные кассетные снаряды.
- В очередном опубликованном СБУ радиоперехвате российский оккупант рассказал своему товарищу, что на самом деле происходит в Украине. Солдат пожаловался на то, что их уничтожают, среди его сослуживцев много "200-х".