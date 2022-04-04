Военные РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами

В понедельник, 4 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги запустили в город запрещенные кассетные снаряды.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
О подробностях обстрела пока не сообщают. Городской голова Николаева призвал местных жителей держаться подальше от окон.
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"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!"- написал Сенкевич.
Ким: В Николаеве оккупанты обстреляли пять медучреждений
Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. В понедельник, 4 апреля, из-за врагов пострадали объекты здравоохранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в информационном марафоне на украинских телеканалах.
Ким рассказал, что оккупанты осуществляют обстрелы по всей Николаевской области, в том числе в Очакове и Николаеве. В результате обстрелов Николаева пострадало 5 медучреждений. При это в городе готовятся к новому возможному наступлению вражеских войск.
"В Николаеве 14 раненых, один из них ребенок и один парень умер. Очаков – 7 умерших и 19 раненых. В медучреждениях больше 400 окон выбито, мы их восстанавливаем. Сейчас мы готовы ко всем сценариям", – отметил глава Николаевской ОВА.