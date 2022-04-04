Ким: В Николаеве оккупанты обстреляли пять медучреждений

Глава Николаевской ОВА рассказал, что враги осуществляют обстрелы по всей Николаевской области, в том числе в Очакове и Николаеве

Виталий Ким сообщил о новых обстрелах Николаева. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. В понедельник, 4 апреля, из-за врагов пострадали объекты здравоохранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в информационном марафоне на украинских телеканалах.

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Ким рассказал, что оккупанты осуществляют обстрелы по всей Николаевской области, в том числе в Очакове и Николаеве. В результате обстрелов Николаева пострадало 5 медучреждений. При это в городе готовятся к новому возможному наступлению вражеских войск.

"В Николаеве 14 раненых, один из них ребенок и один парень умер. Очаков – 7 умерших и 19 раненых. В медучреждениях больше 400 окон выбито, мы их восстанавливаем. Сейчас мы готовы ко всем сценариям", – отметил глава Николаевской ОВА.

В Николаеве оккупанты обстреляли гинекологическое отделение

В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.

По его словам, от удара по больнице никто не погиб и не был ранен.