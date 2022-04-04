Кім: У Миколаєві окупанти обстріляли п'ять медустанов

Голова Миколаївської ОВА розповів, що вороги здійснюють обстріл по всій Миколаївській області, зокрема в Очакові та Миколаєві

Віталій Кім повідомив про нові обстріли Миколаєва. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. У понеділок, 4 квітня, через ворогів постраждали об'єкти охорони здоров'я.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інформаційному марафоні на українських телеканалах.

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Кім розповів, що окупанти здійснюють обстріли по всій Миколаївській області, зокрема в Очакові та Миколаєві. Внаслідок обстрілів Миколаєва постраждало 5 медустанов. Водночас в місті готуються до нового можливого вторгення ворожих військ.

"У Миколаєві 14 поранених, одна з них дитина та один хлопець помер. Очаків – 7 померлих та 19 поранених. У медустановах понад 400 вікон вибито, ми їх відновлюємо. Зараз ми готові до всіх сценаріїв", – наголосив голова Миколаївської ОВА.

У Миколаєві окупанти обстріляли гінекологічне відділення

Унаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.

За його словами, від удару по лікарні ніхто не загинув і не був поранений.