Військові РФ завдали по Миколаєву ракетних ударів

Жителям міста нагадують, що не можна публікувати фото та відео обстрілів

Обстріл міста стався вранці / Колаж "Сьогодні"

Декілька ракетних ударівзавдали по Миколаєву російські військові сьогодні вранці, 4 квітня.

Про це повідомляє мер міста Олександр Сенкевич.

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Фахівці збирають дані щодо обстрілу.

"Як зазвичай, прошу вас не публікувати жодних фотографій або відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитися інформацією – пишіть мені приватні повідомлення на Facebook" , – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей. Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, безліч людей зараз повертаються до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – додав Кім.

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