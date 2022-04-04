У Миколаєві окупанти обстріляли гінекологічне відділення (відео)

Унаслідок удару по місту 3 квітня влучили у одну із лікарень

Від удару зруйноване гінекологічне відділення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень.

Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сенкевич в Twitter.

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За його словами, від удару по лікарні ніхто не загинув та не був поранений.

"Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з наших лікарень. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію – згадуйте і це відео", – написав Сенкевич.

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Крім того, декілька ракетних ударів завдали по Миколаєву російські військові сьогодні вранці, 4 квітня. Фахівці збирають дані щодо обстрілу.

У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей. Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, багато людей зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – сказав Кім.

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