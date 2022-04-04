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В Николаеве оккупанты обстреляли гинекологическое отделение (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 апреля, 12:18
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В результате удара по городу 3 апреля попали в одну из больниц
От удара разрушено гинекологическое отделение.
От удара разрушено гинекологическое отделение. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вчерашнего обстрела Николаева русскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц.

Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.

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По его словам, от удара по больнице никто не погиб и не был ранен.

"Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из наших больниц. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео", – написал Сенкевич.

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Кроме того, несколько ракетных ударов нанесли по Николаеву российские военные сегодня утром, 4 апреля. Специалисты собирают данные по обстрелу.

В Николаеве увеличилось количество обстрелов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские кафиры продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей. Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится, многие сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – сказал Ким.

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