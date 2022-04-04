Військові РФ обстріляли Миколаїв касетними снарядами

Міський голова Миколаєва закликав місцевих жителів триматися подалі від вікон

Окупанти знову обстрілюють Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 4 квітня, російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Вороги запустили у місто заборонені касетні снаряди.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

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Про подробиці обстрілу поки не повідомляють. Міський голова Миколаєва закликав місцевих жителів триматися подалі від вікон.

"Знову касетні снаряди. Тримайтеся подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото та відео! Не допомагаємо ворогові!" – написав Сєнкевич.

Кім: У Миколаєві окупанти обстріляли п'ять медустанов

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. У понеділок, 4 квітня, через ворогів постраждали об'єкти охорони здоров'я. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інформаційному марафоні на українських телеканалах.

Кім розповів, що окупанти здійснюють обстріли по всій Миколаївській області, зокрема в Очакові та Миколаєві. Внаслідок обстрілів Миколаєва постраждало 5 медустанов. Водночас в місті готуються до нового можливого вторгення ворожих військ.