Два танки та багато піхоти. В "Азові" розповіли про підсумки денних боїв із окупантами

За добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 1 БТЛБ (багатоцільовий транспортер легкий броньований – ред.) із зенітною установкою та багато ворожої піхоти. Про це повідомляє телеграм-канал полку "Азов – Маріуполь".
"Ви, можливо, запитаєте, як нам вдається, перебуваючи 35 днів у блокаді на 40 день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь. Ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми сподіваємось на військово-політичне керівництво і безмежно любимо нашу Батьківщину. І нехай після кадрів з Бучі, з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Мартуполем, у кожного українця прокинеться козацький характер, незламність духу гайдамаків з Холодного Яру, мужність воїнів УПА. І ми з холодним розумом, почуттям справедливості та відвагою знищимо кожного окупанта, який ступив на нашу землю", — заявив представник полку.
Війна в Україні
- За останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 людей. Також ЗСУ продовжують ліквідувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 18 300 солдат, 647 російських танків, 147 літаків та 134 вертольоти ворога.
- Російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема, на сході України залучать найманців ПВК "Вагнер".
- Усіх російських військових, причетних до масових тортур, згвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня, чекає точкова помста, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
- Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, жорстоко закатованої військовими РФ у Київській області
- 4 квітня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Вороги випустили по місту заборонені касетні снаряди.
- У черговому опублікованому СБУ радіоперехопленні російський окупант розповів своєму товаришеві, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на те, що їх знищують, серед його товаришів по службі багато "200-х".