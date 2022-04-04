Два танки та багато піхоти. В "Азові" розповіли про підсумки денних боїв із окупантами

За добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 1 БТЛБ (багатоцільовий транспортер легкий броньований – ред.) із зенітною установкою та багато ворожої піхоти. Про це повідомляє телеграм-канал полку "Азов – Маріуполь".

"Ви, можливо, запитаєте, як нам вдається, перебуваючи 35 днів у блокаді на 40 день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь. Ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми сподіваємось на військово-політичне керівництво і безмежно любимо нашу Батьківщину. І нехай після кадрів з Бучі, з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Мартуполем, у кожного українця прокинеться козацький характер, незламність духу гайдамаків з Холодного Яру, мужність воїнів УПА. І ми з холодним розумом, почуттям справедливості та відвагою знищимо кожного окупанта, який ступив на нашу землю", — заявив представник полку.