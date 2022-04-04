Ситуация в Мариуполе очень сложная, но город остается украинским – мэр

Украинский город продолжают обстреливать российские войска

Мариуполь с 24 феварля покинули уже 100 тыс жителей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мариуполь продолжает героически защищаться от нашествия русских оккупантов . Но ситуация в самом городе ухудшается каждый день. Армия РФ продолжает держать Мариуполь в блокаде, в городе отсутствуют связи, свет, закончилась вода и еда.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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По его словам, не смотря на попытки орды захватить город, Мариуполь остается украинским.

"Наши мужественные ребята защищают центр и левобережную часть. И, насколько это возможно, удерживают город под контролем ВСУ", – рассказал он.

Вадим Бойченко рассказал, что город покинули уже 100 тыс. жителей. Эвакуационные мероприятия продолжаются даже не смотря на то, что россияне уничтожили более 150 коммунальных автобусов. Люди пытаются уехать из города на собственном транспорте.

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"С 13 марта началась эвакуация собственным транспортом, которая проводится под обстрелами сил РФ. Без режима тишины, я подчеркиваю,- было вывезено уже более 100 тысяч человек. В городе нет света, связи, еды, воды. Поэтому мы подчеркиваем. , просим всех наших международных партнеров, друзей: все должны объединиться ради эвакуации мирных жителей славного города-героя Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, враг принудительно вывозит жителей города в Россию: сейчас таким образом на территорию России попали уже 40 тысяч мариупольцев.

"Детей разводят с родителями: из больницы Вишневского вывезли 17 детей, которые там находились на лечении, в неизвестном направлении, а родители эвакуировались в Запорожье. Есть примеры, когда разводят семьи: ночью вооруженные силы России насильственно вывезли в ДНР одного брата, а другого – отправили в РФ. Мы собираем документы, фиксируем таких людей в базах депортации, мы ищем их и работаем над тем, чтобы вернуть всех наших жителей обратно в Украину", – подчеркнул он.

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Бойченко также рассказал, сколько обойдется восстановление города после победы. Так, Бойченко отметил, что в настоящее время инвестиционный фонд совместно с ЕБРР разрабатывает проекты. Однако уже сейчас ясно, что счет уже на десятки миллиардов долларов.

"У нас есть пример расчетов: для того, чтобы построить город хотя бы для 250 тыс жителей и запустить его экономику, необходимо более 11 миллиардов долларов", – сообщил он.

Мариуполь уже месяц под блокадой российских захватчиков. Люди бегут из города на собственном транспорте, под постоянными обстрелами кафиров.

Переселенцев ждут в Запорожье, Кривом Роге, Каменском – там группа Метинвест Ахметова обустроила более 6 тысяч мест для людей во временных убежищах.

Здесь есть горячее питание, одежда, предметы обихода и гигиены. Также людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в Сети опубликовали фотографии того, как выглядит город Мариуполь после обстрелов русских оккупантов.