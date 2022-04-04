Ситуація в Маріуполі дуже складна, але місто залишається українським – мер

Українське місто продовжують бомбардувати російські війська

Маріуполь з 24 лютого залишили вже 100 тис жителів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Маріуполь продовжує героїчно захищатися від навали російських окупантів. Але ситуація у самому місті погіршується щодня. Армія РФ продовжує тримати Маріуполь у блокаді, у місті відсутні зв'язок, світло, закінчилася вода та їжа.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Реклама

За його словам, не зважаючи на спробли орди захопити місто, Маріуполь залишається українським.

"Наші мужні хлопці захищають центр і лівобережну частину. І, наскільки це можливо, утримують місто під контролем ЗСУ", – розповів він.

Вадим Бойченко розповів, що місто покинули вже 100 тис.мешканців. Евакуаційні заходи тривають навіть попри те, що росіяни знищили понад 150 комунальних автобусів. Люди намагаються виїхати з міста на власному транспорті.

Реклама

"З 13 березня розпочалася евакуація власним транспортом, яка проводиться під обстрілами сил РФ. Без режиму тиші, я підкреслюю,- було вивезено вже понад 100 тисяч людей. У місті немає світла, зв'язку, їжі, води. Тому ми наголошуємо, просимо усіх наших міжнародних партнерів, друзів: всі мають об'єднатися заради евакуації мирних мешканців славетного міста-героя Маріуполя", - наголосив Бойченко.

За словами мера Маріуполя, ворог примусово вивозить жителів міста до Росії: наразі таким чином на територію Росії потрапили вже 40 тисяч маріупольців.

"Дітей розлучають з батьками: з лікарні Вишневського вивезли 17 дітей, які там перебували на лікуванні, у невідомому напрямку, а батьки евакуювалися до Запоріжжя. Є приклади, коли розлучають сім'ї: серед ночі збройні сили росіі насильно вивезли до ДНР одного брата, а іншого – відправили до рф. Ми збираємо документи, фіксуємо таких людей в базах депортації, ми шукаємо їх і працюємо над тим, щоб повернути всіх наших жителів назад до України", – підкреслив він.

Реклама

Бойченко також розповів, скільки коштуватиме відбудова міста після перемоги. Так, Бойченко зазначив, що наразі інвестиційний фонд спільно з ЄБРР розробляють проекти. Проте вже зараз ясно, що рахунок вже на десятки мільярдів доларів.

"Ми маємо приклад розрахунків: для того, щоб розбудувати місто хоча би для 250 тис жителів і запустити його економіку, необхідно більш ніж 11 мільярдів доларів", – повідомив він.

Як відомо, Маріуполь вже місяць під блокадою російських загарбників. Люди тікають з міста на власному транспорті, під постійними обстрілами окупантів.

Переселенців чекають у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янскому – там група Метінвест Ахметова облаштувала понад 6 тисяч місць для людей у тимчасових прихистках.

Тут є гаряче харчування, одяг, предмети побуту та гігієни. Також людям надають медичну і психологічну допомогу.

Раніше у Мережі опублікували фотографії того, як виглядає місто Маріуполь після обстрілів російських окупантів.