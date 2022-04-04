Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

Ситуація в Маріуполі дуже складна, але місто залишається українським – мер

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 14:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українське місто продовжують бомбардувати російські війська
Маріуполь з 24 лютого залишили вже 100 тис жителів
Маріуполь з 24 лютого залишили вже 100 тис жителів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Маріуполь продовжує героїчно захищатися від навали російських окупантів. Але ситуація у самому місті погіршується щодня. Армія РФ продовжує тримати Маріуполь у блокаді, у місті відсутні зв'язок, світло, закінчилася вода та їжа.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Реклама

За його словам, не зважаючи на спробли орди захопити місто, Маріуполь залишається українським.

"Наші мужні хлопці захищають центр і лівобережну частину. І, наскільки це можливо, утримують місто під контролем ЗСУ", – розповів він.

Вадим Бойченко розповів, що місто покинули вже 100 тис.мешканців. Евакуаційні заходи тривають навіть попри те, що росіяни знищили понад 150 комунальних автобусів. Люди намагаються виїхати з міста на власному транспорті.

Реклама

"З 13 березня розпочалася евакуація власним транспортом, яка проводиться під обстрілами сил РФ. Без режиму тиші, я підкреслюю,- було вивезено вже понад 100 тисяч людей. У місті немає світла, зв'язку, їжі, води. Тому ми наголошуємо, просимо усіх наших міжнародних партнерів, друзів: всі мають об'єднатися заради евакуації мирних мешканців славетного міста-героя Маріуполя", - наголосив Бойченко.

За словами мера Маріуполя, ворог примусово вивозить жителів міста до Росії: наразі таким чином на територію Росії потрапили вже 40 тисяч маріупольців.

"Дітей розлучають з батьками: з лікарні Вишневського вивезли 17 дітей, які там перебували на лікуванні, у невідомому напрямку, а батьки евакуювалися до Запоріжжя. Є приклади, коли розлучають сім'ї: серед ночі збройні сили росіі насильно вивезли до ДНР одного брата, а іншого – відправили до рф. Ми збираємо документи, фіксуємо таких людей в базах депортації, ми шукаємо їх і працюємо над тим, щоб повернути всіх наших жителів назад до України", – підкреслив він.

Реклама

Бойченко також розповів, скільки коштуватиме відбудова міста після перемоги. Так, Бойченко зазначив, що наразі інвестиційний фонд спільно з ЄБРР розробляють проекти. Проте вже зараз ясно, що рахунок вже на десятки мільярдів доларів.

"Ми маємо приклад розрахунків: для того, щоб розбудувати місто хоча би для 250 тис жителів і запустити його економіку, необхідно більш ніж 11 мільярдів доларів", – повідомив він.

Як відомо, Маріуполь вже місяць під блокадою російських загарбників. Люди тікають з міста на власному транспорті, під постійними обстрілами окупантів.

Переселенців чекають у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янскому – там група Метінвест Ахметова облаштувала понад 6 тисяч місць для людей у тимчасових прихистках.

Тут є гаряче харчування, одяг, предмети побуту та гігієни. Також людям надають медичну і психологічну допомогу.

Раніше у Мережі опублікували фотографії того, як виглядає місто Маріуполь після обстрілів російських окупантів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18300
Особовий склад
2
Літаки 147
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 647
Танки
5
ББМ 1844
ББМ
6
Артилерія 330
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 92
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1273
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти