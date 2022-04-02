Разруха и дым: как сейчас выглядит Мариуполь (фото)

Город до сих пор заблокирован российскими захватчиками, поэтому ситуация остается критической

Битва за Мариуполь продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети распространили новое фото из блокадного города-героя Мариуполя. Россияне продолжают уничтожать жилые дома и инфраструктуру.

Фото опубликовал Telegram-канал "АЗОВ – Мариуполь".

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"Мариуполь сегодня. Вы меня не узнаете. Я изменился. Мои улицы не рассказывают счастливых историй. Но они рассказывают истории о борьбе и непокорности. Украина, ты их слышишь, правда?" – говорится в сообщении.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

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Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запретного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.

Ранее гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков рассказал, что для беженцев обустроили 6 тысяч мест в Запорожье и Кривом Роге. Часть людей, которым удалось вырваться из осады, находятся в так называемой серой зоне. Компании группы привлекли к работе пансионаты, где принимают переселенцев и оказывают им помощь.

Другие предприятия, продолжающие работать, обеспечивают украинских защитников. Вооруженным силам Украины передали 40 тысяч противотанковых ежей и 10 тысяч специальных шипованных цепей. Наладили и производство пластин для бронежилетов, которых уже более 2 тысяч направили на нужды армии.

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