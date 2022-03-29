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Гуманитарная трагедия: как выживает Мариуполь в блокаде и какие предприятия на востоке продолжают работу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 20:16
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Юрий Рыженков рассказал о ситуации в Мариуполе и какие потери понес город и экономика во время войны
Как выживает Мариуполь в условиях войны
Как выживает Мариуполь в условиях войны / Фото: Сайт города Мариуполя , Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нещадно уничтожают Мариуполь. Не жалеют ни людей, ни инфраструктуры, что приводит к гуманитарной катастрофе.

Как рассказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью с телеведущим Тиграном Мартиросяном на Youtube-канале "Украина 24", когда началась война, работу заводов пришлось остановить.

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В бомбоубежищах предприятий открыли все заводы, куда заранее привезли еду и воду. Ими могли воспользоваться не только работники наших заводов, но другие жители города.

Со своими работниками компания продолжает поддерживать связь, поскольку предварительно приобрели спутниковые телефоны. В городе ухудшается гуманитарная ситуация с каждым днем – воды и еды почти не осталось.

"Ни раз нормально не сработал "зеленый" коридор – каждый раз его срывали представители российской армии. Это огромная гуманитарная трагедия, которая сейчас происходит в городе", – подчеркнул Рыженков.

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Эвакуация и дальнейшая работа

Люди продолжают уезжать из города на свой страх и риск, эвакуация продолжается. В Запорожье и Кривом Роге организовали 6 тысяч мест для беженцев. Часть людей вырвалась из города и находится в "серой зоне" –Белосарайская коса, Мелекино, Юрьевка, Урзуф, Бердянск.

Метинвест вместе с партнерами обеспечил работу пансионатов, где людям оказывают помощь, в том числе и психологическую.

Что касается предприятий, то в полноценном режиме продолжает работать "Камет-сталь" в Каменском. Он работает на 80% своих мощностей, чтобы сэкономить природный газ.

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Работают горнообогатительные комбинаты (ГОК) в Кривом Роге на 35 – 40% загрузки, в зависимости от комбината. В основном – это поставки для европейских потребителей, которые ушли, увеличили заявку на март почти вдвое.

Продолжает работу и шахтоуправление Покровское, а также предприятия группы за рубежом.

Все компании помогают Украине материалами и продуктами. Изготовили и передали Вооруженным силам более 40 тысяч противотанковых ежей и 10 тысяч специальных шипованных цепей. Наладили производство пластин для бронежилетов, которых передали более 2 тысяч.

Ситуация в Мариуполе

Народный депутат Украины Федор Вениславский убежден, что Путин уничтожает Мариуполь, чтобы отомстить украинцам за устойчивость. Такая риторика перекликается с гитлеровской во время Второй мировой войны, поскольку он не ожидал, что промышленный город на Донбассе будет сопротивляться "русскому меру".

Все оружие, которое российские кафиры применяли в Мариуполе, является запретным. Город обстреливали из "Градов", систем "Буратино", а затем подняли авиацию.

Среди мариупольцев есть сотни погибших и тысячи раненых людей, но город не кажется русским оккупантам. В мэрии подчеркнули, что все жители консолидировались и поддерживают друг друга в трудный момент, а также показали актуальные фото.

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