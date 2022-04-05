Пропаганда сіла в калюжу: окупанти показали фейковий "трофей" із Маріуполя

Радник голови МВС Антон Геращенко викрив фальшивку

Окупанти похвалилися фальшивим посвідченням працівника МВС України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська пропаганда показала "трофей", нібито захоплений військовими РФ у Маріуполі, – посвідчення співробітника МВС України.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі пише, що документ явно фальшивий.

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"Русня хвалиться нищівними успіхами в Маріуполі. І як доказ наводить фотку трофею – типу захоплений в районі "Азовсталі" гранатомет + посвідчення особи від 2018 року, підписане Гладушем (міністр внутрішніх справ Української РСР (1982-1990)?! Я навіть слів не знаходжу від рівня кретинізму російської пропаганди! Втім, у Соловйова це точно схавають, а глибинний народ накотить глоду на честь цієї "Великої Перемоги", – іронізує Геращенко.

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