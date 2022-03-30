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Окупанти ґвалтують неповнолітніх та їдять собак – перехоплені розмови військових РФ

Павло Заяць Павло Заяць
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30 березня, 15:09
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СБУ оприлюднила нові докази звірств російських військових в Україні
Опубліковано нові докази злочинів військових РФ в Україні
Опубліковано нові докази злочинів військових РФ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в Україні ґвалтують неповнолітніх дівчат та їдять собак.

Про це свідчать перехоплені телефонні розмови окупантів, які оприлюднила в Youtube Служба безпеки України.

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Зокрема, один з військових РФ сказав своїй дружині, що "три танкісти взяли і зґвалтували 16-річну дівчину".

Інший розповів батькові: "позавчора алабая зах***или".

На здивоване батькове: "Що, собак їсте? Вам що, їсти зовсім нема чого?" окупант відповів, що сухпайки є, але хочеться м’яса, а "курей з гусями вже пох***или".

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У батька це викликає огиду: "Б**, армія наша. Взагалі ох***ти".

"Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт "денацифікація". Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад… Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі!" – заявили в СБУ.

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

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27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.

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Танки Танки
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ББМ ББМ
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Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
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РСЗВ РСЗВ
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Докладніше
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
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Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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