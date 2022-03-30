Окупанти ґвалтують неповнолітніх та їдять собак – перехоплені розмови військових РФ

СБУ оприлюднила нові докази звірств російських військових в Україні

Опубліковано нові докази злочинів військових РФ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в Україні ґвалтують неповнолітніх дівчат та їдять собак.

Про це свідчать перехоплені телефонні розмови окупантів, які оприлюднила в Youtube Служба безпеки України.

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Зокрема, один з військових РФ сказав своїй дружині, що "три танкісти взяли і зґвалтували 16-річну дівчину".

Інший розповів батькові: "позавчора алабая зах***или".

На здивоване батькове: "Що, собак їсте? Вам що, їсти зовсім нема чого?" окупант відповів, що сухпайки є, але хочеться м’яса, а "курей з гусями вже пох***или".

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У батька це викликає огиду: "Б**, армія наша. Взагалі ох***ти".

"Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт "денацифікація". Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад… Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі!" – заявили в СБУ.

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

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27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.