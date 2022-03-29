Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупантам наказали залишати після себе випалену землю – боєць Нацгвардії

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 10:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Військові РФ грабують і підпалюють будинки, забирають їжу, спиртне, гроші і будь-які цінні речі
Військові РФ залишають після себе випалену землю
Військові РФ залишають після себе випалену землю / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в Україні масово займаються мародерством і підпалюють пограбовані будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Про це розповів боєць Національної гвардії з позивним "Панда", який воює під Харковом, передає пресслужба Нацгвардії України у Facebook.

Реклама

"Панда" розповів, як нацгвардійці захопили окупантів у полон:

"Стояли на позиціях. Чекали ворога з одного місця. А потім виявилось, що вони вже добу п’яні сидять у селі. Тоді ми їх відпрацювали, і не отримали жодних проблем. Серед полонених дуже багато молодняку 1998-го та 2000-го років. Вони кинули техніку і боєприпаси просто на відкритому просторі".

За його словами, військові РФ, що потрапили в полон, "кошмарили місцевих".

"Заходили у будинки, перевертали все до гори дриґом. Забирали їжу, спиртне, техніку, телефони, гроші, все, що якусь має цінність. Дуже багато спалених будинків. Вони підпалюють пограбовані будинки, щоб потім не було можливості судити їх за військові злочини. За словами одного з полонених, який сам здався, це у них така вказівка від командування: можете брати, що хочете, і везти додому, але залишайте після себе випалену землю", – сказав боєць НГУ.

"Панда" також розчарований боягузством ворога.

Реклама

"Вони дуже сильно бояться прямих зіткнень. Бояться нас та нашої техніки. Тому більше працюють артилерією, літаками. Тобто вони сподіваються, що їм не прилетить відповідь. Але це – не надовго. Рано чи пізно всіх знайдемо", – пообіцяв він.

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

Реклама

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 09:00 29 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17200
2
Літаки Літаки
127
3
Гелікоптери Гелікоптери
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Докладніше
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти