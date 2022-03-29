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Оккупантам приказали оставлять после себя выжженную землю – боец Нацгвардии

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 10:09
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Военные РФ грабят и поджигают дома, забирают еду, спиртное, деньги и любые ценные вещи
Военные РФ оставляют после себя выжженную землю
Военные РФ оставляют после себя выжженную землю / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в Украине массово занимаются мародерством и поджигают ограбленные дома, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Об этом рассказал боец Национальной гвардии с позывным "Панда", воюющий под Харьковом, передает пресс-служба Нацгвардии Украины в Facebook.

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"Панда" рассказал, как нацгвардейцы захватили оккупантов в плен:

"Стояли на позициях. Ждали врага из одного места. А потом оказалось, что они уже сутки пьяные сидят в селе. Тогда мы их отработали, и не получили никаких проблем. Среди пленных очень много молодняка 1998-го и 2000-го годов. Они бросили технику и боеприпасы прямо на открытом пространстве".

По его словам, попавшие в плен военные РФ "кошмарили местных".

"Заходили в дома, переворачивали все вверх дном. Забирали еду, спиртное, технику, телефоны, деньги, все, что имеет ценность. Очень много сожженных домов. Они поджигают ограбленные дома, чтобы потом не было возможности судить их за военные преступления. По словам одного из пленных, который сам сдался, это у них такое указание от командования: можете брать, что хотите, и везти домой, но оставляйте после себя выжженную землю", – сказал боец НГУ.

"Панда" также разочарован трусостью врага.

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"Они очень сильно боятся прямых столкновений. Боятся нас и нашей техники. Поэтому больше работают артиллерией, самолетами. То есть они надеются, что им не прилетит ответ. Но это – не надолго. Рано или поздно всех найдем", – пообещал он.

Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

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1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.

В этот же день в городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи, военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и сантехники – зашли и забрали унитазы.

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