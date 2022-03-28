Мародерство окупантів набуло величезного розмаху – перехоплена розмова військового РФ

Військовий РФ похвалився перед своєю дівчиною пограбуванням магазину

Військові РФ масово займаються мародерством / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Україні займаються мародерством, яке набуло величезного розмаху.

Про це свідчить оприлюднена СБУ перехоплена розмова російського військового зі своєю дівчиною.

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Як зазначили в СБУ, особливо "везучими" себе вважають ті, хто стоять у Київській області.

"Ты пила абсент коли-небудь?" – запитує у своєї дівчини вояка. На її здивоване запитання, чи він не на курорті, відповідає: "Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої х**ні набрали... Будемо пивко х**рити. У них пиво… прям взагалі ох**нне".

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Далеких планів на майбутнє військовий РФ робити не береться: "Дату в РАГСі поки не бронюй. Поки незрозуміло, що тут і коли…".

"Перспектива у них одна: повернутись додому у пластикових пакетах. Не найкращий одяг для весілля", – наголосили в СБУ.

РФ відправлятиме на війну кримінальних злочинців і боржників

За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників і навіть осіб, які мають проблеми з законом.

"З огляду на тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей", – йдеться у повідомленні.

Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом.