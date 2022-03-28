Мародерство оккупантов приобрело огромный размах – перехваченный разговор военного РФ

Военный РФ похвастался перед своей девушкой ограблением магазина

Военные РФ массово занимаются мародерством / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Украине занимаются мародерством, которое приобрело огромный размах.

Об этом свидетельствует обнародованный СБУ перехваченный разговор российского военного со своей девушкой.

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Как отметили в СБУ, особенно "везучими" себя считают те, кто стоит в Киевской области.

"Ты пила абсент когда-нибудь?" – спрашивает у своей девушки военный. На ее удивленный вопрос, не на курорте ли он, отвечает: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой х**ни набрали... Будем пивко х**рить. У них пиво… прям вообще ох**нное".

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Далеких планов на будущее военный РФ делать не берется: "Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока непонятно, что здесь и когда…".

"Перспектива у них одна: вернуться домой в пластиковых пакетах. Не самая лучшая одежда для свадьбы", – подчеркнули в СБУ.

РФ будет отправлять на войну уголовников и должников

По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва, оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей", – говорится в сообщении.

Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом.