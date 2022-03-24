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Військові РФ хваляться мародерством в Україні – перехоплена розмова

Павло Заяць Павло Заяць
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24 березня, 12:09
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У Київській області окупанти зламують покинуті домівки
Окупанти бачать у війні спосіб нажитися
Окупанти бачать у війні спосіб нажитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти розглядають облогу Києва як можливість для мародерства, щоб забезпечити собі "безбідне" життя.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова військового РФ, який наразі перебуває у Київській області.

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"Ці окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми. Ось цей "вояка" просить рідних дізнатися про ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера", – йдеться в повідомленні.

Почувши відповідь, мародер зрадів: "В принципі це відрядження себе окупило".

"Я піду зламувати квартири, нах**. Висоток тут дох**, десятиповерхових, нах**. Буду зламувати домівки", – заявив він.

Водночас він переконаний, що мародерство – це не злочин: "Це х**ня. Тут по будинках є**шать з мінометів".

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У СБУ нагадали окупанту, що "двохсотим" награбовані речі не знадобляться.

РФ відправлятиме на війну кримінальних злочинців і боржників

За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.

"З огляду на тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей", – йдеться у повідомленні.

Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми із законом.

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