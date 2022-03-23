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ЗСУ знищили солдата РФ, який ґвалтував українок

Павло Заяць Павло Заяць
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23 березня, 14:53
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Поліція розслідує порушення законів та звичаїв війни
Покидька було ліквідовано військовими України
Покидька було ліквідовано військовими України / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Богданівка під Києво російський окупант застрелив місцевого мешканця, а потім зґвалтував його дружину, погрожуючи розправою малолітній дитині. За попередньою інформацією, українські військові ліквідували окупанта. Дані про його смерть перевіряє поліція.

Як повідомляє поліція Київської області в Facebook, на початку березня під час окупації села Богданівка в Броварському районі військовослужбовець РФ застрелив господаря будинку, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Статевий злочин окупант вчиняв неодноразово, погрожуючи жінці та її малолітній дитині розправою.

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"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу ґвалтівника. За оперативною інформацією, покидька було ліквідовано військовими України як ворога, який прибув на територію нашої держави у складі Збройних сил Російської Федерації. Втім, щоб підтвердити це чи спростувати цю інформацію, потрібно провести процесуальні слідчі дії. Ми маємо пересвідчитись в тому, що потвора, яка познущалась над українською дівчиною, не уникне відповідальності в разі, якщо ще залишилась живою", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Нацполиция

Саме тому ґвалтівнику заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни. Також правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про взяття воєнного злочинця під арешт. Мерзотник також буде оголошений через Інтерпол в міждержавний розшук.

Окупантам дозволили вбивати цивільних осіб

Російські військові отримали наказ не шкодувати цивільне населення України та відкривати вогонь на ураження.

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Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупантів, яку опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
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