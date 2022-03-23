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ВСУ уничтожили солдата РФ, который насиловал украинок

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 14:53
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Полиция расследует нарушение законов и обычаев войны
Подонок был ликвидирован военными Украины
Подонок был ликвидирован военными Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Богдановка под Киевом российский оккупант застрелил местного жителя, а затем изнасиловал его жену, угрожая расправой малолетнему ребенку. По предварительной информации, украинские военные ликвидировали оккупанта. Данные о его смерти проверяет полиция.

Как сообщает полиция Киевской области в Facebook, в начале марта во время оккупации села Богдановка в Броварском районе военнослужащий РФ застрелил хозяина дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого. Половое преступление оккупант совершал неоднократно, при этом угрожал женщине и ее малолетнему ребенку расправой.

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"Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность насильника. По оперативной информации, подонок был ликвидирован военными Украины как враг, прибывший на территорию нашего государства в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Впрочем, чтобы подтвердить это или опровергнуть данную информацию, нужно провести процессуальные следственные действия. Мы должны убедиться в том, что чудовище, которое поиздевалось над украинской девушкой, не избежит ответственности в случае, если еще осталось живым", – говорится в сообщении.

/ Фото: Нацполиция

Поэтому насильнику заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Также правоохранители обратились в суд с ходатайством о взятии военного преступника под арест. Мерзавец также будет объявлен через Интерпол в межгосударственный розыск.

Оккупантам разрешили убивать гражданских лиц

Российские военные получили приказ не жалеть гражданское население Украины и открывать огонь на поражение.

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Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупантов, опубликованный советником министра внутренних дел Антоном Геращенко.

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