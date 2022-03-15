Найскладніше на Вишгородському та Бучанському напрямках. Яка ситуація зараз у Київській області

Найскладніша ситуація на Бучанському напрямку

Сьогодні села Богданівка та Нова Богданівка потребують гуманітарної допомоги, сказав Олексій Кулеба. Колаж "Сьогодні"

У Київській області кілька районів та напрямків перебувають під контролем окупаційних військ. Ексглава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба назвав, які саме райони Київської області в окупації і де людям найскладніше.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Найважча ситуація зараз у Вишгородському районі. Також Кулеба зазначив, що Полісся та Іванківський район тимчасово недоступні вже більш як два тижні, майже з першого дня війни.

"На жаль, на сьогодні нам не вдається доставити туди гуманітарний вантаж – продукти та медикаменти. Ми щоразу подаємо на відкриття гуманітарних коридорів саме ці маршрути, але, на жаль, нам їх не погоджують", – розповів ексглава області.

Найскладніша ситуація на Бучанському напрямку. За останні шість днів звідти вдалося евакуювати багато людей.

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"Також ми завезли туди гуманітарну допомогу, ліки. Можемо сказати, що на цьому напрямі у нас проблемним залишається місто Бородянка та села, що розташовані поряд, а також уздовж Житомирської траси – там, де йшли серйозні бойові дії, і зараз у нас туди доступ обмежений", – додав Кулеба.

Зазначається, що на цих напрямках дуже складна гуманітарна ситуація. Також до цього списку додається Броварський район, адже звідти йде велика кількість техніки окупантів.

Сьогодні села Богданівка та Нова Богданівка потребують гуманітарної допомоги, сказав ексглава області.

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Нагадаємо, новим командувачем Операції об'єднаних сил призначений генерал-майор Едуард Москальов. А колишній голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та області, призначив керівником Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, Героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції об'єднаних сил", – оголосив Зеленський.

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