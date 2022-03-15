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Сложнее всего на Вышгородском и Бучанском направлениях. Какая ситуация сейчас в Киевской области

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 марта, 23:22
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Самая сложная ситуация на Бучанском направлении
Сегодня села Богдановка и Новая Богдановка нуждаются в гуманитарной помощи, сказал Алексей Кулеба. Коллаж "Сегодня"
Сегодня села Богдановка и Новая Богдановка нуждаются в гуманитарной помощи, сказал Алексей Кулеба. Коллаж "Сегодня"

В Киевской области ряд районов и направлений находятся под контролем оккупационных войск. Экс-глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба назвал, какие именно районы Киевской области находятся в оккупации и где людям сложнее всего.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Самая тяжелая ситуация сейчас в Вышгородском районе. Кулеба отметил, что Полесье и Иванковский район временно недоступны уже более чем две недели, почти с первого дня войны.

"К сожалению, на сегодня нам не удается доставить туда гуманитарный груз – продукты и медикаменты. Мы каждый раз подаем на открытие гуманитарных коридоров именно эти маршруты, но, к сожалению, нам их не согласовывают", – рассказал экс-глава области.

Самая сложная ситуация на Бучанском направлении. За последние шесть дней оттуда удалось эвакуировать много людей.

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"Также мы завезли туда гуманитарную помощь, лекарства. Можем сказать, что на этом направлении у нас проблемным остается город Бородянка и села, что расположены рядом, а также вдоль Житомирской трассы – там, где шли серьезные боевые действия, и сейчас у нас туда доступ ограничен", – добавил Кулеба.

Отмечается, что в населенных пунктах на этих направлениях очень сложная гуманитарная ситуация. К этому списку прилагается Броварской район, ведь оттуда идет большое количество техники оккупантов.

Сегодня села Богдановка и Новая Богдановка нуждаются в гуманитарной помощи, сказал экс-глава области.

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Напомним, новым командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев. А бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – объявил Зеленский.

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