Зеленский сменил командующего ООС – кого назначил

Также уволенный глава ОГА Алексей Кулеба будет помогать военному руководству

Зеленский провел военные кадровые перестановки / Фото: Коллаж: Сегодня

Новым командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – заявил Зеленский.

Он добавил, что новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев.

А бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

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Украине необходим союз со страной, где есть ядерное оружие

Украине нужно заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей – кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", – сказал Данилов.

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