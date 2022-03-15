Зеленский сменил командующего ООС – кого назначил

Новым командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – заявил Зеленский.
Далее по теме
Он добавил, что новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев.
А бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.
Украине необходим союз со страной, где есть ядерное оружие
Украине нужно заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей – кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", – сказал Данилов.
Читайте также:
- ВСУ переходят в контрнаступление на некоторых направлениях – Залужный.
- Арестович: нужно быть готовыми – РФ будет бить ракетами до конца войны.