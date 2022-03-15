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"Мы должны давить на Россию, чтобы цена за войну стала чрезвычайно болезненной": новое обращение Зеленского

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 17:12
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Оккупанты надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной, утверждает глава государства
Владимир Зеленский обратился к соотечественникам / Коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский обратился к соотечественникам / Коллаж "Сегодня"

Прошлой ночью почти на всей территории Украины были воздушные тревоги. Ракетным ударом разрушен аэропорт в Днепре, в Харькове российские бомбы били по жилым кварталам, а бои продолжаются и в области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к соотечественникам.

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Атаки в Украине

"Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян. Четыре жилых дома были разрушены. Разбор завалов продолжается. На данный момент известно о 5 погибших. Это в нашем городе. В Киеве, о котором вы всегда говорили: "Мать городов русских"", – говорит Владимир Зеленский.

Оккупанты продолжают захватывать столицу со своей главной целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной, утверждает глава государства.

Новые руководители

Также Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что назначил руководителем Киевской областной военно-гражданской администрации Александра Павлюка – Героя Украины, генерал-лейтенанта командующего ООС. Новым командующим ООС назначен Эдуард Москалев.

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Гуманитарные коридоры

Сегодня, 15 марта, частично открыли гуманитарные коридоры.

"Оккупанты не остановили обстрел и сорвали работу гуманитарных коридоров в Киевской области. Также заблокирована колонна с помощью Мариуполю", - добавил Владимир Зеленский.

"Гарантии для нас, нашего неба"

"Нам нужны самолеты, нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для всей страны, для всех украинцев. Они должны быть юридически закрепленные, чтобы не было отговорок, когда мы обращаемся к тем, кто подписал "Будапешт" и кто имел силу остановить российское вторжение еще до того, как оно началось", – добавил глава государства.

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Цена за войну

Владимир Зеленский призвал уйти с рынка России те компании, которые этого еще не сделали.

"Мы должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну против Украины стала очень болезненной. Чтобы все в мире заняли нравственную позицию. Не только государства, но и компании. Я говорю о бизнесе. Крупные корпорации все еще спонсируют военную машину России. Которые не ушли с российского рынка. Хотя должны были это сделать сразу", – утверждает президент Украины.

20-й день войны в Украине

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