"Ми повинні тиснути на Росію, щоб ціна за війну стала надзвичайно болісною": нове звернення Зеленського

Окупанти сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною, стверджує глава держави

Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників / Колаж "Сьогодні"

Минулої ночі майже на всій території України були повітряні тривоги. Ракетним ударом зруйновано аеропорт у Дніпрі, у Харкові російські бомби били по житлових кварталах, а бої в області досі тривають.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до співвітчизників.

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Атаки в Україні

"Російські війська атакували Київ, атакували киян. Чотири житлові будинки були зруйновані. Розбір завалів триває. Наразі відомо про 5 загиблих. Це в нашому місті. У Києві, про який ви завжди говорили: "Мать городов русских"" , – каже Володимир Зеленський.

Окупанти продовжують захоплювати столицю зі своєю головною метою. Вони сподіваються, що контроль за Києвом дасть їм контроль над Україною, стверджує глава держави.

Нові керівники

Також Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що призначив керівником Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Павлюка – Героя України, генерал-лейтенанта командувача ООС. Новим командувачем ООС призначено Едуарда Москальова.

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Гуманітарні коридори

Сьогодні, 15 березня, частково відкрили гуманітарні коридори.

"Окупанти не зупинили обстріл і зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області. Також заблоковано колону з допомогою Маріуполю", – додав Володимир Зеленський.

"Гарантії для нас, нашого неба"

"Нам потрібні літаки, нам потрібні довгострокові гарантії безпеки для всієї країни, для всіх українців. Вони мають бути юридично закріплені, щоб не було відмовок, коли ми звертаємося до тих, хто підписав "Будапешт" і хто мав силу зупинити російське вторгнення ще до того, як воно почалося ", – додав глава держави.

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Ціна за війну

Володимир Зеленський закликав піти з ринку Росії ті компанії, які ще цього не зробили.

"Ми повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну проти України стала дуже болючою. Щоб усі у світі зайняли моральну позицію. Не лише держави, а й компанії. Я кажу про бізнес. Великі корпорації досі спонсорують військову машину Росії. Які не пішли з російського ринку. Хоча мали це зробити одразу", – стверджує президент України.

20-й день війни в Україні