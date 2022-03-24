ЗСУ вдалося відтіснити війська Росії на схід від Києва – Пентагон

Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що російські війська було відкинуто на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від Києва за минулу добу, 23 березня.
Про це повідомляє ABC News.
За словами чиновника Міноборони США, біля Броварів Київської області українські військові змогли відтіснити російських окупантів приблизно на 55 кілометрів на схід та північний схід від Києва.
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У Пентагоні також зазначили, що російські війська, що зупинилися за 12-15 кілометрів на північ від Києва, облаштують оборонні позиції.
Крім того, ЗСУ відтіснили частину російських військ біля Чернігова. Чиновник Пентагону наголосив, що Росія починає ставити пріоритет військових дій на Донбасі, а особливо у районі Луганська.
Російським солдатам в Україні не вистачає їжі, пального та одягу – Пентагон
Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у російських військових в Україні проблеми із запасами їжі та пального. Також у них є проблеми зі спорядженням. Про це високопосадовець Міністерства оборони США повідомив на закритому брифінгу в Пентагоні 22 березня.
За словами чиновника, в окупантів проблеми з пальним та їжею, а також з запасами та високоточними боєприпасами.
"Ця велика та масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів", – зазначив він.
Високопосадовець додав, що також російські військові мають проблеми з логістикою, зв'язком і комунікацією, і теплим одягом. Так, солдати РФ страждають від обмороження.
Крім того, у Пентагоні вважають, що росіяни мають проблеми з командуванням та контролем. Також існує проблема з нестачею пального у російських військових кораблів.
У РФ закінчуються військові ресурси в Україні
У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.
"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів з "навчань", які отримали на іспиті "200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили", – сказав глава Міноборони Олексій Резніков.