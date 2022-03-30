"Який росіянин нічого не поцупить?" Військовий РФ похвалився мародерством в Україні

Для російських окупантів мародерство в українських будинках стало такою ж звичайною справою, як похід у магазин.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі перехоплену телефонну розмову військового РФ з дружиною, де той відкрито хвалиться награбованим.
- Я тут трохи вкрав косметики.
- Ти мій солоденький, все в хату, все в сім'ю.
– Там пробники, правда.
- Ну й гаразд, це привіт з України буде. Який росіянин не поцупить нічого?
- Кросівки жіночі фірмові, 38-й розмір... Тут все якісне, весь одяг.
- Мабуть, там усі хлопчики набрали, не тільки ти.
- Сумками тягнуть. Була б у мене можливість, але сумки нема – я б і ноутбук забрав.
- Ось Софія поїде вчитися, їй ноутбук також потрібен.
- Тут спортивна сім'я якась живе, я й вітаміни набрав дорогі, футбольні майки та хокейні.
- Набирай-набирай, Андрію, все, що можеш – бери. Футболки завжди потрібні.
Мародерство окупантів набуло величезного розмаху
Раніше СБУ перехопила розмову російського військового зі своєю дівчиною, в якій окупант розповідає, як грабує супермаркети під Києвом.
Далі по темі
"Ти пила абсент колись?" – запитує у своєї дівчини військовий. На її здивоване запитання, чи не на курорті він, відповідає: "Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої х**ні набрали... Будемо пивко х**рити. У них пиво... прям взагалі ох**нне".