Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Карта мародерів: куди військові РФ відправили вкрадене в Україні

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 08:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Встановлено особи військових РФ, які займалися мародерством
Російські мародери потрапили на відео
Російські мародери потрапили на відео / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережу потрапило відео, на якому російські військові в Білорусі відправляють додому посилки з вкраденою в Україні технікою та речами через кур'єрську службу СДЕК.

Як повідомляє білоруське видання "Медіазона", наплив людей у російській формі спостерігався у відділенні СДЕК у Мозирі, а також у російському місті Новозибків біля кордону з Україною та Білоруссю.

Реклама

У мозирському відділенні СДЕК журналістам підтвердили, що відео записане 2 квітня, а зображені на ньому люди у формі пред'являли російські паспорти. У кур'єрській службі виданню розповіли, що росіяни відправляли техніку, теплий одяг та "якийсь інвентар" і казали, що в Білорусі ці товари дешевші. Виниклу на той день чергу в компанії назвали "незрозумілим напливом", нетиповим для відділення.

Тригодинне відео з мозирського офісу СДЕК відкривається кадром, на якому видно чотирьох людей у камуфляжі та біло-синіх тільниках – ймовірно, десантники чи морські піхотинці. Вони стоять серед нагромадження пакетів і коробок, а їхні товариші по службі регулярно приносять нові – в якийсь момент посилок стає так багато, що відвідувачам доводиться протискуватися крізь них. Військові запаковують посилки плівкою та скотчем, вимірюють їх рулеткою.

Реклама

На 11-й хвилині стає видно частину вмісту однієї з сумок: військовий дістає з неї відеокарту і дві пляшки – судячи з усього, з алкогольними напоями. Через 20 хвилин один із людей у формі, посміхаючись, приносить до офісу СДЕК електросамокат, який теж упаковують як посилку. За три години, що триває відео, військові упаковують також кондиціонери та акумулятори; в одному з кадрів видно пакет із українського ТЦ "Епіцентр".

Увечері 4 квітня активістські проекти "Білоруський Гаюн" та "База даних" опублікували списки ймовірних відправників. "Білоруський Гаюн" стверджує, що ідентифікував 16 солдатів, які надіслали до Росії вантажі вагою від 50 до 450 кілограмів. "База даних" назвала одразу 69 відправників і навела такі подробиці, як вага посилок, адреса одержувача та номери замовлень, за якими можна відстежувати відправлення.

Найбільше посилок із Мозиря відправлено до Рубцовська (Алтайський край РФ) – це місто вказали 49 із 69 відправників. Інші посилки пішли в Москву, Читу, Омськ, Новосибірськ, Псков, Біробіджан та інші міста Росії. Найскромніша з посилок важить лише три кілограми, а найбільше відправлення – майже півтонни.

Реклама

"Медіазона" помітила військових, що відправляють посилки через СДЕК, і в російському Новозибкові, місті за 70 кілометрів від українського кордону та за 30 – від білоруського. Судячи з трансляції на сайті кур'єрської служби, як мінімум два дні поспіль – 4 і 5 квітня – люди у формі упаковували там різні речі. На записі від 4 квітня видно, як двоє людей у військовій формі пакують у коробки одяг камуфляжного забарвлення. 5 квітня "Медіазона" знову помітила серед речей, які упаковували військові, камуфляжний одяг, а також – чорний офісний стілець.

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти