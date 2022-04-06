Карта мародерів: куди військові РФ відправили вкрадене в Україні

Встановлено особи військових РФ, які займалися мародерством

Російські мародери потрапили на відео / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережу потрапило відео, на якому російські військові в Білорусі відправляють додому посилки з вкраденою в Україні технікою та речами через кур'єрську службу СДЕК.

Як повідомляє білоруське видання "Медіазона", наплив людей у російській формі спостерігався у відділенні СДЕК у Мозирі, а також у російському місті Новозибків біля кордону з Україною та Білоруссю.

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У мозирському відділенні СДЕК журналістам підтвердили, що відео записане 2 квітня, а зображені на ньому люди у формі пред'являли російські паспорти. У кур'єрській службі виданню розповіли, що росіяни відправляли техніку, теплий одяг та "якийсь інвентар" і казали, що в Білорусі ці товари дешевші. Виниклу на той день чергу в компанії назвали "незрозумілим напливом", нетиповим для відділення.

Тригодинне відео з мозирського офісу СДЕК відкривається кадром, на якому видно чотирьох людей у камуфляжі та біло-синіх тільниках – ймовірно, десантники чи морські піхотинці. Вони стоять серед нагромадження пакетів і коробок, а їхні товариші по службі регулярно приносять нові – в якийсь момент посилок стає так багато, що відвідувачам доводиться протискуватися крізь них. Військові запаковують посилки плівкою та скотчем, вимірюють їх рулеткою.

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На 11-й хвилині стає видно частину вмісту однієї з сумок: військовий дістає з неї відеокарту і дві пляшки – судячи з усього, з алкогольними напоями. Через 20 хвилин один із людей у формі, посміхаючись, приносить до офісу СДЕК електросамокат, який теж упаковують як посилку. За три години, що триває відео, військові упаковують також кондиціонери та акумулятори; в одному з кадрів видно пакет із українського ТЦ "Епіцентр".

Увечері 4 квітня активістські проекти "Білоруський Гаюн" та "База даних" опублікували списки ймовірних відправників. "Білоруський Гаюн" стверджує, що ідентифікував 16 солдатів, які надіслали до Росії вантажі вагою від 50 до 450 кілограмів. "База даних" назвала одразу 69 відправників і навела такі подробиці, як вага посилок, адреса одержувача та номери замовлень, за якими можна відстежувати відправлення.

Найбільше посилок із Мозиря відправлено до Рубцовська (Алтайський край РФ) – це місто вказали 49 із 69 відправників. Інші посилки пішли в Москву, Читу, Омськ, Новосибірськ, Псков, Біробіджан та інші міста Росії. Найскромніша з посилок важить лише три кілограми, а найбільше відправлення – майже півтонни.

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"Медіазона" помітила військових, що відправляють посилки через СДЕК, і в російському Новозибкові, місті за 70 кілометрів від українського кордону та за 30 – від білоруського. Судячи з трансляції на сайті кур'єрської служби, як мінімум два дні поспіль – 4 і 5 квітня – люди у формі упаковували там різні речі. На записі від 4 квітня видно, як двоє людей у військовій формі пакують у коробки одяг камуфляжного забарвлення. 5 квітня "Медіазона" знову помітила серед речей, які упаковували військові, камуфляжний одяг, а також – чорний офісний стілець.

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.