Росія намагається дістати ракети та документи з крейсера "Москва" – ЗМІ

На місці, де затонув російський крейсер, працює спеціальний рятувальний корабель "Комуна"

Військові РФ хочуть дістати ракети з крейсера "Москва" / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

РФ робить спроби дістати з затонулого крейсера "Москва" протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання.

Про це пише Bild.

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На місці, де затонув крейсер "Москва", працює спеціальний рятувальний корабель "Комуна". Його було спущено на воду ще у 1912 році і він вважається одним з найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.

У повідомленні додали, що через розміри "Москви" (187 метрів у довжину) 110-річній "Комуні" навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, повністю. Але будуть зроблені спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими було оснащено корабель, а також секретні документи та військове обладнання, йдеться у публікації.

Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.

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Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто з членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб і вони перебувають у шпиталі.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

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