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Путін намагається закрити рота родичам моряків із крейсера "Москва": нацькував ФСБ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 червня, 12:26
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27 членів екіпажу крейсера "Москва" досі вважаються зниклими безвісти
Розвідка оприлюднила інформацію про те, як РФ "замітає сліди" про загиблих
Розвідка оприлюднила інформацію про те, як РФ "замітає сліди" про загиблих / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські чиновники та спецслужби змушують сім'ї моряків, які перебували на затонулому крейсері "Москва", не розголошувати інформацію про їх зникнення. Про це повідомляє Головне управління розвідки України на своїй сторінці. Facebook .

"27 членів екіпажу, серед яких 19 терміновиків, досі вважаються зниклими безвісти. Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ, командуванні ЧФ РФ та в органах влади та соціального забезпечення. Їх направляють до групи психологів, медиків та юристів, спеціально створену для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків", – йдеться у повідомленні.

В українській розвідці зазначили, що дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять роз'яснювальну роботу із погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

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РФ бреше про долю екіпажу "Москви"

Передісторія

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України.

Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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