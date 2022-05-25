Окупанти шоковані забезпеченням "свіжих" солдатів і заздрять захисникам України – перехоплення СБУ

Російські окупанти шоковані тим, що весь світ підтримує Україну та надає нашій країні зброю. Це різко контрастує з "підкріпленням" загарбників. Оскільки їм везуть молодих солдатів, які навіть бронежилетів не мають.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
"Америкоси притягли підкріплення їм, зброю. Там Америка і весь світ, нах*й! Все туди ху*рять, зрозумів, підкріплення їм, бл*дь! Усі проти Росії", – каже один окупант іншому.
Він додає, що розмовляв з колегою, що займається поповненням для їхньої армії.
"Пиз*єць, каже, братан, пиз*єць. Молодняк, каже, довбо**би їдуть. Я взагалі в ах*ї. Заїхали туди, а вони без броників, без ніх*я. Пішли до магазину пиво купувати..." – бідкається окупант.
"Тож поки "найСИНІша армія світу" купує пиво, ми освоюємо новітню зброю, щоб захистити свою державу!" – наголосили в СБУ.
Окупанти діляться лайфхаком, щоб не стати "гарматним м'ясом" – перехоплення
Російські окупанти не хочуть воювати в Україні. Вони продовжують стріляти собі в ноги, щоб живими повернутися додому. Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфхаком виживання" один з одним. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.
Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх у саме пекло.
"Оточують… Все важче і важче щодня", – каже окупант своєму товаришеві і скаржиться, що немає жодного підкріплення.
"Та ви там цей… Підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги прострельте", – радить друг.
Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.
"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте часу – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно! СБУ підтримує!" – наголосили у відомстві.
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