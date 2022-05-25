Оккупанты в шоке от обеспечения их "свежих" солдат и завидуют защитникам Украины – перехват СБУ

Молодых оккупантов отправляют на войну в Украину даже без бронежилетов

Оккупанты завидуют ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты шокированы тем, что весь мир поддерживает Украину и предоставляет нашей стране оружие. Это резко контрастирует с "подкреплением" захватчиков. Поскольку им везут молодых солдат, у которых даже бронежилетов нет.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

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"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России", – говорит один оккупант другому.

Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии.

"Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать..." – жалуется оккупант.

"Так что пока самая "синяя армия мира" покупает пиво, мы осваиваем новейшее оружие, чтобы защитить свое государство!" – подчеркнули в СБУ.

Оккупанты делятся лайфхаком, чтобы не стать "пушечным мясом" – перехват

Российские оккупанты не хотят воевать в Украине. Они продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться домой. Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

Причина таких действий очевидна – захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры бросают их в самый ад.

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"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит оккупант своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.

"Да вы там это… Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.

Таким образом они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.

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