Інакше лише два варіанти. Окупанти розповідають, чому хочуть у полон до ЗСУ (відео)

За словами солдатів РФ, командування їх кинуло

Армія РФ здається у полон, щоб повернутися додому. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти масово здаються у полон в Україні. Так, солдати РФ не хочуть воювати, а повернутися додому. На сьогодні загарбники охочіше здаються в полон, ніж у перші тижні вторгнення.

Про це кажуть самі полонені російські окупанти.

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"Хотіли піти з частини своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо лише "двохсотими" або "трисотими". Якщо ми спробуємо втекти, все буде заміновано. І по нам стрілятимуть наші ж пости", – розповідають солдати РФ СБУ.

За словами окупантів, командування їх кинуло після того, як вони сказали, що хочуть поїхати назад до РФ.

"Був бій, нас взяли в полон, ми здалися", – розповів російський солдат.

У відомстві розповіли, що ця партія окупантів потрапила в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.

"Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя", – наголосили у Службі безпеки.

Окупанти діляться лайфхаком, щоб не стати "гарматним м'ясом" – перехоплення

Російські окупанти не хочуть воювати в Україні. Вони продовжують стріляти собі в ноги, щоб живими повернутися додому. Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфхаком виживання" один з одним. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

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Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх у саме пекло.

"Оточують… Все важче і важче щодня", – каже окупант своєму товаришеві і скаржиться, що немає жодного підкріплення.

"Та ви там цей… Підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги простреліть", – радить друг.

Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.

"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно! СБУ підтримує!" – наголосили у відомстві.

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