Окупанти перетворили Маріуполь на гетто для українців: що відбувається в місті

Російські окупанти перетворили Маріуполь на гетто, місцеві жителі стоять у чергах за питною водою і працюють за їжу, видачу гуманітарної допомоги урізали.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку", – пише Андрющенко.
За його словами, гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено:
"Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжа за роботу поновилася".
Радник мера Маріуполя розповів, що молодь змушують записуватись в "дружини" та допомогати мобільним патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР".
"Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", – наголосив він.
Ситуація у Маріуполі
- У Маріуполі окупанти знищують докази військових злочинів, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розбитих будинках.
- Військові РФ розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ.
- Також у місті зафіксовано факти переходу українських правоохоронців на бік ворога.
- Водночас у Маріупольському районі окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовилися співпрацювати. У в'язниці у Єленівці перебуває кількадесят волонтерів.
- Мешканців Херсона відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи.