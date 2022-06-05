Окупанти перетворили Маріуполь на гетто для українців: що відбувається в місті

Людей позбавили найнеобхіднішого і змушують працювати за їжу

Окупанти перетворили Маріуполь на гетто / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти перетворили Маріуполь на гетто, місцеві жителі стоять у чергах за питною водою і працюють за їжу, видачу гуманітарної допомоги урізали.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку", – пише Андрющенко.

За його словами, гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено:

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"Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжа за роботу поновилася".

Радник мера Маріуполя розповів, що молодь змушують записуватись в "дружини" та допомогати мобільним патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР".

"Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", – наголосив він.

Ситуація у Маріуполі