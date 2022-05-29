У Маріуполі окупанти влаштували в супермаркеті звалище трупів

У Москві терміново набирають співробітників для маріупольських моргів

Петро Андрющенко розповів про ситуацію у зруйнованому Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти у захопленому Маріуполі влаштували звалище трупів прямо у приміщенні супермаркету. Туди звозять тіла, які вимило з могил під час спроби відновлення водопостачання. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, у Росії почали додатково набирати патологоанатомів для Маріуполя, оскільки їх катастрофічно не вистачає.

"Маріуполь. Чергові страшні знахідки. У приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі на пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково — ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдськості та загроз епідемії", — написав Андрющенко.

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Фото:ТГ "Мариуполь сейчас"

Обдурили маріупольців

Раніше Андрющенко повідомляв, що Росія пообіцяла жителям Маріуполя компенсації за зруйновані будинки, але це виявилося обманом.

Так зване "міністерство будівництва "ДНР" випустило роз'яснення, в якому йдеться про те, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають надати оригінали документів, що підтверджують право власності.

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"Нескладно здогадатися, що всі документи у людей перетворилися на пилюку або назавжди сховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів неможливо", – розповів Андрющенко.

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