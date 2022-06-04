Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти в Маріуполі почали ділити здобич: кому дістануться вкрадені заводи

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 червня, 19:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підготовка до знищення вцілілих підприємств та мародерства йде повним ходом
Окупанти в Маріуполі почали ділити вкрадені заводи
Окупанти в Маріуполі почали ділити вкрадені заводи / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти в Маріуполі почали ділити майно підприємств, які вціліли при обстрілах міста. Незабаром устаткування можуть вивезти на російські заводи, а що залишиться – розпиляти на металобрухт.

Про це пише в своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"В результаті внутрішніх чвар між групами впливу ФСБ (Донецьк/Пушилін проти Маріуполь/Іващенко) остаточно перемога залишилась за донецьким кланом. Це підтверджується не тількі входом окремого корпусу кадировців, більшість яких задіяна в мобільному патрулюванні Маріупольського району, але і заявами про управління "націоналізованою" вкраденою власністю маріупольских заводів", – пише Андрющенко.

За його інформацією, за погодженням з донецьким керівництвом окупантів маріупольські заводи переходять під управління ТОВ "ЮГМК", яким керує російській підприємець Євген Юрченко. Саме в цю псевдокомерційну групу було в 2019 році передано всі металургійні підприємства окупованої частини Донецької області.

"Найбільш цікаво, яка доля буде в "Азовзагальмашу" та "Азовелектросталі", які належить родині Савчука і за чиїми активами саме приглядав Іващенко. Тут або теж перейдуть до рук донецьких, або всеж родина Савчука з Франції "відкупить" свої активи – спостерігаємо", – зазначив радник мера Маріуполя.

Андрющенко нагадав, що ТОВ "ЮГМК" виконує функцію "демонтаж та транспортування" обладнання до російських металургійних виробництв, а те, що неможливо демонтувати, йде в металобрухт за тією ж адресою.

"Руйнування та мародерство – справжній слоган фірми. Для маріупольців це означає одно – ще одні марні надії на роботу. Черговий обман окупаційної влади про запуск заводів, що в принципі – не новина. Але активна підготовка до нищення та мародерства вже розпочалась. У підсумку – окупантам прибуток. Маріупольцям – нічого", – підсумував він.

Окупанти крадуть з Маріуполя метал

В акваторії Маріупольського порту були помічені судна під прапором РФ, які швартуються під завантаження металопрокату.

Реклама

Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.

Представники групи Метінвест наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.

Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім – зерно.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:40 4 червня
1
Особовий склад 31050
Особовий склад
2
Танки 1376
Танки
3
ББМ 3379
ББМ
4
Артилерія 680
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 540
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2337
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Віртуозний бомбардувальник… Капітан Сергій Пархоменко - військовий льотчик. На його рахунку - 38 бойових вильотів під вогнем ППО та винищувачів РФ. Віртуозно знищив понад 20 ворожих танків, більше сотні одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним… Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Гуляйполя (Запоріжчина). Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Лейтенант Любов Плаксюк – екс-викладачка історії, а з 2016-го – боєць ЗСУ, перша в Україні жінка-командир артилерійського підрозділу. Воює у складі бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Рішуча, безстрашна і напрочуд холоднокровна - ідеальний артилерист!
Історія унікальної артилеристки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29747.02

Binance Coin (BNB)

300.35

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.1

Theta (THETA)

1.18

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти