Загарбники женуть жителів Херсона на прибирання трупів у Маріуполі

У тимчасово окупованому Херсоні відкрили філію "Єдиної Росії" і тепер мешканців міста відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Telegram-каналі.
За інформацією Страткому ЗСУ, у місті під виглядом центру гуманітарної допомоги окупанти відкрили філію "Єдиної Росії" і секретар партії Турчак, який приїхав, заявив, що херсонців відправлятимуть на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя.
Ситуація у Маріуполі
- У Маріуполі окупанти знищують докази військових злочинів, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розбитих будинках
- Російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ.
- Також у місті зафіксовано факти переходу українських правоохоронців на бік ворога.
- Водночас у Маріупольському районі російські окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Усі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою. У в'язниці у Єленівці перебуває кількадесят волонтерів.
- Крім того, у місті більше 100 тисяч жителів із квітня не мають доступу до питної води та їжі. А російські окупанти видають їм питну воду за роботу. Ситуація була і залишається дуже складною.