Загарбники женуть жителів Херсона на прибирання трупів у Маріуполі

Жителів міста використовуватимуть як робочу силу для розбирання завалів

Окупанти знайшли завдання для херсонців / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Херсоні відкрили філію "Єдиної Росії" і тепер мешканців міста відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Telegram-каналі.

За інформацією Страткому ЗСУ, у місті під виглядом центру гуманітарної допомоги окупанти відкрили філію "Єдиної Росії" і секретар партії Турчак, який приїхав, заявив, що херсонців відправлятимуть на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі